Ирландската рап група Kneecap отмени планираното си турне в САЩ, позовавайки се на съдебно заседание в Лондон, свързано с обвинения срещу един от членовете ѝ за подкрепа на Хизбула. Решението засяга всички 15 концерта, предвидени за октомври.

„Поради близостта на следващото ни съдебно заседание в Лондон до първата дата от турнето, тъй като британското правителство продължава своя лов на вещици, ще трябва да отменим всички 15 дати от турнето в САЩ през октомври“, заяви групата.

В изявлението, публикувано в социалните мрежи, Kneecap уверяват феновете, че след като спечелят делото „ще се впуснат в още по-голямо турне“. Организаторите гарантират и възстановяване на сумите за билетите.

27-годишният Лиам О'Хана, известен със сценичното име Мо Чара, беше обвинен през май, след като според прокуратурата е развял флага на Хизбула по време на концерт в Лондон в края на миналата година.

Хизбула е забранена във Великобритания от 2019 г., а прояви на подкрепа за организацията се считат за престъпление.

Групата нееднократно е попадала във фокуса на медиите с остри изявления срещу Израел и войната в Газа. През юни Kneecap свириха на фестивала „Гластънбъри“ под строг контрол, а по-късно не успяха да излязат на сцената на фестивала „Сигет“ в Будапеща, след като унгарските власти им забраниха достъп до страната.

Kneecap, които подкрепят ирландския републиканизъм и критикуват британския империализъм, продължават да предизвикват силни реакции във Великобритания и Ирландия. Името на групата идва от практиката на „kneecapping“ – умишлено прострелване на крайниците, използвано от ирландските републиканци като наказателна мярка по време на конфликта в Северна Ирландия.

Редактор: Мария Барабашка