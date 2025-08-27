Митническите служители от отдел „Борба с наркотрафика“ към ТД Митница Варна откриха близо 50 кг марихуана, укрита в соларни панели, превозени с морски контейнер. Общото нетно тегло на задържаната дрога е 49,271 кг. Стойността ѝ възлиза на 985 000 лева (503 622 евро) по цени за съдопроизводството.

Контейнерът е пристигнал на Митнически пункт Варна Запад от пристанище Монреал в Канада и е съдържал групажни стоки с различни получатели. След анализ на риска той е селектиран за щателна проверка.

При инспекцията на една от декларираните стоки – 18 употребявани соларни панели – митническите инспектори откриват, че 12 от тях са слепени по двойки. В кухините между тях са били укрити 105 вакуумирани пакета със суха зелена тревиста маса. Полевият наркотест е реагирал на марихуана.

По случая е образувано досъдебно производство, ръководено от Окръжна прокуратура – Варна. Разследването продължава.

