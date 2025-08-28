Гръцкото правителство предлага мащабна промяна в работното време – четиридневна работна седмица с 10-часови смени. Целта на законопроекта е да внесе повече прозрачност при извънредния труд, който често остава скрит, както и да оптимизира организацията на работното време. Според предложенията работодателите ще имат по-ниски разходи за извънреден труд, а служителите ще получават по-високо заплащане за допълнителните часове.

Ще успее ли тази нова система да подобри баланса между работа и личен живот и да удовлетвори както бизнеса, така и служителите? Коментар по темата направи Йоаким Каламарис в ефира на „Здравей, България”.

Внасят законопроект за 10-часов работен ден в Гърция

Той поясни, че има три възможности за служителите:

• 4-дневна седмица с по 10-часови смени;

• 6-дневна работна седмица с допълнително заплащане;

• Класическият модел, познат и у нас – 5 дни по 8 часа.

„Бизнесът го приема нормално, защото това е по избор на всеки един от служителите на дадените фирми“, коментира Каламарис.

► Гъвкавост и сезонни предпочитания

Новият модел предвижда почивните дни да бъдат съгласувани между работодател и служител, за да се гарантира максимална гъвкавост.

„Повечето служители през летния сезон избират шестдневния модел, защото получават повече приходи. Предприемачите също ще бъдат щастливи, ако това се приеме, защото по този начин ще покрият липсите на работна ръка“, обясни още Каламарис.

► Европейският опит

Гърция не е първата държава, която експериментира с новите форми на организация на труда. Подобни практики вече се прилагат в Испания от 1-2 години насам.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Винарова