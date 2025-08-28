Видео: БГНЕС
Това съобщиха от Archaeologia Bulgarica
Дясната ръка от статуя на Херакъл e открита от екипа на проф. Вагалински при разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика. Това съобщиха от Archaeologia Bulgarica, предаде БГНЕС.
Сигурно е, че е точно на Херакъл, защото се вижда характерното свиване на пръстите при опирането на кривака, неизменен атрибут на този митичен герой.
На това място преди няколко години екипът разкри очертания на сграда с ниша и два мраморни фрагмента – части от крак и от кривак. Още тогава проф. Вагалински предположи, че става дума за храм на Херакъл, какъвто със сигурност е имало в Хераклея Синтика, но по обективни причини не можа веднага да продължи проучването.
Сега тези причини вече не съществуват, така че се надяваме скоро да бъдат открити главата и останалите части от тялото на героя, подчертават археолозите.Редактор: Ина Григорова
