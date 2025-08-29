Европейските фондови пазари отбелязаха спад, докато инвеститорите преценяваха смесени икономически данни, а акциите на британските банки и паундът се понижиха след информации, че секторът може да бъде обложен с извънреден данък, предаде АФП.

На Уолстрийт индексите Dow Jones и S&P 500 достигнаха нови рекорди след ревизия нагоре на растежа на САЩ за второто тримесечие и впечатляващи резултати на гиганта в чипове за изкуствен интелект Nvidia. Днес се очакват ключови данни за инфлацията в САЩ, които могат да дадат сигнал за предстоящи действия на Федералния резерв, след като председателят му Джером Пауъл подсказа, че е вероятно лихвените проценти да бъдат понижени през септември.

„Пазарите вече калкулират висока вероятност за намаляване на лихвите от Фед следващия месец, а днешните данни за инфлацията ще бъдат решаващи за паричната политика“, коментира Дарън Нейтън, ръководител на изследванията в Hargreaves Lansdown. Той допълни, че се следи внимателно ефектът на митата върху цените на стоки и услуги. „Ако инфлацията се окаже по-висока от очакваното, пътят към понижение на разходите по заеми в САЩ през декември ще стане по-малко предвидим“.

В Германия безработицата надхвърли три милиона души през август за пръв път от повече от десет години. Под натиск от високите енергийни разходи и ожесточената китайска конкуренция германските производители бяха в затруднение още преди американският президент Доналд Тръмп да наложи нови мита. Междувременно данни показаха, че инфлацията е забавила темпа си във Франция и Италия, докато в Испания е останала без промяна. Еврото се понижи спрямо долара, който също укрепи позициите си срещу паунда.

Във Великобритания влиятелният аналитичен център Institute for Public Policy Research изчисли, че новото лейбъристко правителство може да набере милиарди лири чрез въвеждането на извънреден данък върху банките. Това се отрази незабавно на пазара, като най-силно пострадаха NatWest и Lloyds – и двете загубиха около 5% от стойността си в търговията на обяд. „Подобни слухове оказват силно влияние заради очевидната нужда на правителството да увеличи приходите си, за да се справи с финансовите си затруднения“, заяви Ричард Хънтър, ръководител на пазарните анализи в Interactive Investor.

Към 11:00 GMT основните индекси показаха следното движение: FTSE 100 в Лондон спадна с 0,3% до 9 193,21 пункта, CAC 40 в Париж се понижи с 0,5% до 7 726,88, а DAX във Франкфурт загуби 0,4% до 23 935,36. В Азия Nikkei 225 в Токио затвори със спад от 0,3% до 42 718,47, докато Hang Seng в Хонконг нарасна с 0,8% до 25 189,34, а Shanghai Composite се повиши с 0,4% до 3 857,93. В Ню Йорк Dow Jones затвори с ръст от 0,2% до 45 636,90, а S&P 500 – с 0,3% до 6 501,86.

Валутните пазари отчетоха спад на еврото до 1,1667 долара, докато паундът се понижи до 1,3458 долара. Доларът се засили спрямо йената до 147,18, а еврото нарасна спрямо паунда до 86,69 пенса.

Цените на петрола също се понижиха: сорт West Texas Intermediate спадна с 0,4% до 64,33 долара за барел, а Brent – с 0,4% до 67,69 долара.

Редактор: Мария Барабашка