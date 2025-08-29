Франция и Германия ще предоставят допълнителна техника за въздушна отбрана на Украйна след „масивните“ руски въздушни удари през последните дни, съобщиха двата ключови членове на ЕС в съвместно изявление, предаде АФП.

„Франция и Германия ще осигурят допълнителна въздушна защита за Украйна“, се казва в съобщението, публикувано след посещението на германския канцлер Фридрих Мерц във Франция, организирано от президента Еманюел Макрон. „Въпреки интензивните международни дипломатически усилия, Русия не показва намерение да прекрати агресивната си война срещу Украйна“.

Руски ракети и дронове удариха жилищни блокове в Киев при най-смъртоносния удар над столицата от месеци, при което загинаха най-малко 23 души, включително четири деца, а около 50 бяха ранени.

Франция — единствената ядрена сила в ЕС — и Германия ще открият и „стратегически диалог“ по въпросите на ядрено сдържане предвид общите предизвикателства за сигурността.

Целта е развитието на „обща стратегическа култура“ и по-нататъшното свързване на целите и стратегиите за сигурност и отбрана, посочиха двете страни. Те подчертаха, че ядреното сдържане остава „основен стълб“ на сигурността на НАТО.

