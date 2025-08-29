Френският президент Еманюел Макрон заяви, че руският лидер Владимир Путин ще е „надхитрил“ американския президент Доналд Тръмп, ако не се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, предаде АФП.

Макрон изрази надежда такава среща да се състои, но предупреди, че ако руският лидер не спази крайния срок за договаряне на преговорите, „отново ще се види, че президентът Путин е надхитрил президента Тръмп“.

Франция и Германия засилват въздушната отбрана на Украйна

Той допълни, че Франция ще настоява за нови „първични и вторични санкции“, за да окаже натиск върху Москва.

Междувременно стана ясно, че Франция и Германия ще предоставят допълнителна техника за въздушна отбрана на Украйна след „масивните“ руски въздушни удари през последните дни, съобщиха двата ключови членове на ЕС в съвместно изявление, предаде АФП.

„Франция и Германия ще осигурят допълнителна въздушна защита за Украйна“, се казва в съобщението, публикувано след посещението на германския канцлер Фридрих Мерц във Франция, организирано от президента Еманюел Макрон. „Въпреки интензивните международни дипломатически усилия, Русия не показва намерение да прекрати агресивната си война срещу Украйна“.

