Снимка: БТА
Съюзниците на Украйна трябва да гарантират, че Москва няма да има възможност да води война, заяви канцлерът
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че очаква Русия да сложи край войната срещу Украйна чак когато вече не може да я води по икономически и военни причини.
"Всички усилия през последните седмици бяха посрещнати с още по-агресивен подход от страна на режима в Москва срещу населението на Украйна", каза Мерц в провинция Северен Рейн-Вестфалия.
Войната няма да приключи, докато заедно не гарантираме, че Русия няма да може да продължи да воюва по икономически, а може би и по военни причини, изтъкна германският лидер.
Макрон: Путин ще надхитри Тръмп, ако не се срещне със Зеленски
По-рано началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов каза, че руските войски водят непрекъсната офанзива почти по цялата фронтова линия в Украйна и че владеят стратегическата инициатива.
Русия също така засили въздушните удари срещу украински градове и села, намиращи се далеч зад фронтовата линия.
Усилията на американския президент Доналд Тръмп да намери дипломатическо решение на конфликта, който продължава вече четвърта година, досега се провалят, а Киев и неговите европейски съюзници, включително Германия, призовават за по-строги икономически санкции срещу Москва.
