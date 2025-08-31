Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че очаква Русия да сложи край войната срещу Украйна чак когато вече не може да я води по икономически и военни причини.

"Всички усилия през последните седмици бяха посрещнати с още по-агресивен подход от страна на режима в Москва срещу населението на Украйна", каза Мерц в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Войната няма да приключи, докато заедно не гарантираме, че Русия няма да може да продължи да воюва по икономически, а може би и по военни причини, изтъкна германският лидер.

По-рано началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов каза, че руските войски водят непрекъсната офанзива почти по цялата фронтова линия в Украйна и че владеят стратегическата инициатива.

Русия също така засили въздушните удари срещу украински градове и села, намиращи се далеч зад фронтовата линия.

Усилията на американския президент Доналд Тръмп да намери дипломатическо решение на конфликта, който продължава вече четвърта година, досега се провалят, а Киев и неговите европейски съюзници, включително Германия, призовават за по-строги икономически санкции срещу Москва.

Редактор: Цветина Петкова