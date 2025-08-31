Израелският министър на отбраната Израел Кац потвърди, че Абу Обейда, дългогодишният говорител на военното крило на "Хамас", е бил убит при израелски удар в град Газа.

"Говорителят на терористичната организация "Хамас" Абу Обейда беше ликвидиран в Газа", заяви Кац ден след като военните съобщиха, че са нанесли удар срещу високопоставен член на палестинската екстремистка група.

Три месеца по-късно: „Хамас” потвърди смъртта на бившия си лидер Мохамед Синуар

Въпреки че военните заявиха, че са предприели мерки за намаляване на риска за цивилните, агенцията за гражданска защита в Газа, контролирана от "Хамас", съобщи за седем загинали при атака срещу жилищна сграда в квартал Римал в град Газа, който някога се е считал за богат район.

Групировката все още не е потвърдила официално смъртта му, след като израелската армия обяви атаката в събота.

Абу Обейда е дългогодишен говорител на военното крило на Хамас, от бригадите "Изедин ал Касам". Той е известен с това, че се появява на публични места и във видеопослания с маска.

Редактор: Цветина Петкова