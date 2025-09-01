С новия политически сезон идват и нови въпроси, като основните акценти се въртят около стабилността на правителството, евентуални протести и влизането на България в еврозоната. Политолозите Татяна Буруджиева и Георги Проданов дадоха своите прогнози за предстоящия политически сезон тази сутрин в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Татяна Буруджиева, както протестите, така и политическите действия в парламента през есента ще бъдат много шумни, но по-скоро без значителни промени. За евентуални протести тя посочва, че не могат да бъдат основополагащи за политическата ситуация в страната, тъй като нямат реална кауза, а по-скоро целят политически резултати.

Според Буруджиева политическата есен ще бъде бурна на повърхността, но под нея ще се установи стабилност, поне в рамките на коалицията и правителството.

Георги Проданов смята, че политическата ситуация не е достатъчно интензивна, за да мотивира гражданите да излязат по улиците, особено когато от социално-икономическа гледна точка за мнозина важността на влизането в еврозоната е далеч по-осезаема.

„Влизането в еврозоната е ключово за политическата стабилност на страната“, смята още Проданов, като подчертава, че предстоящото приключване на процеса на подготовка за еврото ще накара мнозина да избягват политически рискове в последния момент.

Според него бюджетът в евро ще постави акцент върху финансовата стабилност, която е по-важна за гражданите от политическите конфликти, свързани с правителствени кризи или протестни движения. Тези два фактора ще зададат рамките на политическото поведение през есента.

