Потребителската кошница е поскъпнала с 1 лев на едро за седмица. Така тя вече струва 98 лева, това отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и тържища на редовния си брифинг.

Комисията отчете нормален пазар с вариации в цените, които се дължат на сезонните стойности на плодовете и зеленчуците.

Как се движат цените на плодовете и зеленчуците на най-голямата борса у нас

Някои продукти на едро са поскъпнали като кашкавал, сирене и фасул. За седмица е поевтиняло свинското и пилешкото месо, както и олиото. Цените си запазват брашното и маслото. Данните са за 1 седмица и са на едро.

Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата коментира: „Имаме нормален пазар. Не се наблюдават никакви извънредни явления, вариациите са от сезонен характер”.