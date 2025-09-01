Снимка: iStock
-
Николай Василев: На този бюджет всичко му е лошо, но основната ми критика е към разходите
-
Има ли почва у нас 4-дневната работна седмица
-
Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети (СНИМКИ)
-
Ще бъдат ли актуализирани данъците на имотите към пазарните условия и нуждите на потребителите
-
Държавата ще публикува всеки ден цените на 101 групи продукти
-
КЕВР утвърди цена на природния газ за септември
Комисията по стоковите борси и тържищата отчете нормален пазар с вариации в цените, които се дължат на сезонните стойности на плодовете и зеленчуците
Потребителската кошница е поскъпнала с 1 лев на едро за седмица. Така тя вече струва 98 лева, това отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и тържища на редовния си брифинг.
Комисията отчете нормален пазар с вариации в цените, които се дължат на сезонните стойности на плодовете и зеленчуците.
Как се движат цените на плодовете и зеленчуците на най-голямата борса у нас
Някои продукти на едро са поскъпнали като кашкавал, сирене и фасул. За седмица е поевтиняло свинското и пилешкото месо, както и олиото. Цените си запазват брашното и маслото. Данните са за 1 седмица и са на едро.
Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата коментира: „Имаме нормален пазар. Не се наблюдават никакви извънредни явления, вариациите са от сезонен характер”.
Последвайте ни