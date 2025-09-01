Пропадна пътна настилка на бул."Панчо Владигеров" в участъка между хипермаркет и ж.к. "Обеля". Отсечката е временно затворена за движение в едното платно на булеварда. Движението се осъществява двупосочно в двете ленти на другото платно, съобщиха от Столичната община.

Автобусите от линии №31 и №81 ще се движат по обходен маршрут: от бул. „Панчо Владигеров“ по ул. „Обелско шосе“, ул. „Ефрем Чучков“ , ул. „23“ , ул. „25“, ул. „Чучулига“, бул. „Панчо Владигеров“ и по маршрута си в двете посоки.

Пропадането на настилката е в обхвата на новостроящата се метростанция между ж.к. „Обеля“ и „Люлин“ и екип на Метрополитен и строителите работят по установяване на причините. На терен е и екип на дирекция "Аварийна помощ и превенция".

Това се случва за втори път в рамките на тази година, след като през април се отвори огромна дупка в локалното на бул. "Цариградско шосе" заради изграждането на тунел на метрото. Два месеца след това в близост до тази дупка се образува и нова, а живущите в района излязоха на протест.

