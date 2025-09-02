Променят движението по бул. „Панчо Владигеров" в София. Заради пукнатини по асфалта се въвежда временна реорганизация на движението в участъка от ул. „Обелско шосе" до ул. „25" в ж.к. „Обеля 1", съобщават от столичния „Метрополитен”.

Пропадна пътна настилка в участък на бул. "Панчо Владигеров" в София (СНИМКИ)

В компрометираната отсечка ще бъдат пропускани само леки автомобили в едното платно. На място се извършват замервания с цел максимално бързо установяване на причините за възникването на пукнатините и възстановяване на градския транспорт.

