Снимка: iStock
В участъка ще бъдат пропускани само леки автомобили в едното платно
Променят движението по бул. „Панчо Владигеров" в София. Заради пукнатини по асфалта се въвежда временна реорганизация на движението в участъка от ул. „Обелско шосе" до ул. „25" в ж.к. „Обеля 1", съобщават от столичния „Метрополитен”.
В компрометираната отсечка ще бъдат пропускани само леки автомобили в едното платно. На място се извършват замервания с цел максимално бързо установяване на причините за възникването на пукнатините и възстановяване на градския транспорт.Редактор: Дарина Методиева
