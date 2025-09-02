Трамвай излезе от релсите и се вряза в подлеза близо до Румънското посолство в София във вторник сутринта. Превозното средство било оставено без надзор от ватмана около 05:30 ч.

Проверява се версия за младежи, които са го подкарали, докато ватманът е слязъл за кафе.

Психологът Никола Йорданов коментира в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS защо социалните мрежи полудяват по подобни случаи, анализите без точната информация стават шумни, а генерализациите, обобщенията и етикетите - неотменна част от начина, по който възприемаме случващото се.

Преместиха трамвая, забил се в подлез в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Става въпрос за една сравнително малка група от традиционни медии, сайтове и социални мрежи. Те не са болшинството от обществото. Във Facebook стоят много малък процент от хората. Повечето само гледат - не коментират. Но тази група, дори да е само 3-5%, максимум 10%, е доста активна и се храни с това да предизвиква емоции", обясни Йорданов.

"Имаше изследване, направено преди 1-2 години в няколко държави, кои са основните типове хора с подобно поведение и се оказва, че това са тези, които се чувстват потиснати. Те не са съвсем депресирани, защото влагат много енергия, но са с по-ниско самочувствие, лоша житейска ситуация и искат да привлекат вниманието към собствената си личност", сподели психологът.

Неизвестен подкара трамвай, оставен без надзор, и се заби в подлез в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

По думите му има хора, на които това им е работата - плащат си да се тества кои новини се разпространяват. "По този начин работи хибридната война - тези, които искат да влияят на обществото ни, напипват кои са темите. Те предварително не знаят на какво ще реагираме, просто натискат копчета и там, където се получи реакция, се получава усилване", коментира той.

"Не трябва да си затваряме очите, това е доста опасен инцидент и когато липсва ясна и точна информация, това е най-плодородното поле за слухове, конспирации, интерпретации и т.н.", допълни Йорданов.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Петър Иванов