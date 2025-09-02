Грузински съд осъди във вторник осем проевропейски демонстранти на до две и половина години затвор. Демонстрантите са обвинени в насилие по време на антиправителствените протести миналата година, предаде "Франс прес". Според грузински медии трима протестиращи са осъдени на две и половина години затвор, а останалите петима – на две години.

Всички те бяха признати за виновни от съд в столицата Тбилиси за "организиране или участие в групови действия, които са нарушили обществения ред". Обвиненията бяха повдигнати след поредица арести на опозиционни лидери, правозащитници и журналисти – репресии, които предизвикаха безпокойство и осъждане от няколко западни страни, отбелязва АФП.

Грузия, която е официален кандидат за членство в ЕС, бе изправена пред сериозна политическа криза след победата на партия "Грузинска мечта" на парламентарните избори през октомври 2024 г. Резултатът от вота бе отхвърлен от опозицията и предизвика големи протести.

Опозицията обвини партията, която замрази преговорите за членство в ЕС, в проруски авторитаризъм – обвинения, които бяха отхвърлени от правителството.

"Терор в Грузия – друга политически мотивирана присъда днес", написа в платформата Х бившата президентка и опозиционен лидер Саломе Зурабишвили.

"Това е ръководена от държавата репресия, която подкопава свободата, справедливостта и европейския път на Грузия", добави тя.

#TerrorinGeorgia Another politically motivated verdict today: 8 pro-European protesters jailed today in a blatant attempt to silence dissent. This is state-led repression, undermining freedom, justice and Georgia’s European path. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) September 2, 2025

Десетки хиляди хора излизаха по улиците на Тбилиси в продължение на месеци, но според протестиращите, атмосферата на репресии постепенно е довела до намаляване на броя на демонстрантите, посочва АФП. Преди миналогодишните избори "Грузинска мечта" обяви намерението си да забрани всички основни опозиционни партии.

Брюксел заяви, че отстъплението на Грузия от демокрацията я отдалечава от кандидатурата ѝ за членство в ЕС - цел, която е вписана в конституцията на страната и е подкрепяна от около 80% от населението според проучвания на общественото мнение.

САЩ и няколко европейски страни наложиха санкции на някои от лидерите на "Грузинска мечта".

Редактор: Цветисиана Костова