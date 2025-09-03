-
Колата се ударила в електрически стълб и искри от скъсаните жици са предизвикали голям пожар
Играч по американски футбол и баща му спасиха мъж след тежка катастрофа в щата Ню Йорк. Малко след като двамата измъкнали шофьора, колата изгоряла напълно.
Автобус с 52 туристи катастрофира в Ню Йорк, дете загина (ВИДЕО+СНИМКИ)
Инцидентът станал недалеч от Военната академия на Съдинените щати в Уест Пойнт. Футболистът е във втори курс в Академията и играе за популярния отвъд Океана колежански футболен отбор на армията. Ръководството на "Уест Пойнт" го похвали за действията му и ги нарече „героични“ и „безкористни“. Полицията каза, че колата се е ударила в електрически стълб и искри от скъсаните жици са предизвикали голям пожар.Редактор: Дарина Методиева
