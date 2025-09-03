Снимка: iStock
Загиналият е на 30
Учебен самолет "Чесна-172" е паднал в нива и се е разбил край курортното селище Торбалъ, окръг Измир, Югозападна Турция.
Според съобщение на валийството в Измир самолетът е излетял от летището Селчук и се е разбил в сряда сутринта. Спасителните екипи са пристигнали бързо на мястото на инцидента и са установили, че 30-годишният пилот е загинал.
İzmir'de eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 3, 2025
• Selçuk Efes Havalimanı'ndan öğrenci pilot ile havalanan uçak, Kırbaş Mahallesi’nde mısır tarlasına indi
• Uçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi olduğu açıklandıhttps://t.co/Yl2UfCjgtx pic.twitter.com/gbNXKdzKxU
Според вестник "Миллиет" самолетът е бил пилотиран от обучаващ се пилот.
Започнало е разследване за причините за катастрофата.Редактор: Петър Иванов
