Учебен самолет "Чесна-172" е паднал в нива и се е разбил край курортното селище Торбалъ, окръг Измир, Югозападна Турция.

Според съобщение на валийството в Измир самолетът е излетял от летището Селчук и се е разбил в сряда сутринта. Спасителните екипи са пристигнали бързо на мястото на инцидента и са установили, че 30-годишният пилот е загинал.

İzmir'de eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti



•⁠ ⁠Selçuk Efes Havalimanı'ndan öğrenci pilot ile havalanan uçak, Kırbaş Mahallesi’nde mısır tarlasına indi



•⁠ ⁠Uçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi olduğu açıklandıhttps://t.co/Yl2UfCjgtx pic.twitter.com/gbNXKdzKxU — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 3, 2025

Според вестник "Миллиет" самолетът е бил пилотиран от обучаващ се пилот.

Започнало е разследване за причините за катастрофата.

