Руските сили са атакували транспортна инфраструктура в Украйна, използвана за военни цели. Това заяви днес руското Министерство на отбраната, цитирано от "Ройтерс".

Русия изстреля 728 дрона по Киев в най-масираната атака от началото на войната

"Оперативно-тактическата авиация, ударни дронове, ракетните войски и артилерията на въоръжените сили на Руската федерация нанесоха удари по транспортна инфраструктура в Украйна, използвана за целите на украинските въоръжени сили, а също така по центрове за временна дислокация на украински въоръжени формирования и чуждестранни наемници в 168 района", се казва в изявление на Министерството, цитирано от ТАСС.

Редактор: Петър Иванов