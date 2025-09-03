Очевидно Русия не показва желание за прекратяване на войната в Украйна и ЕС трябва да окаже допълнителна военна, икономическа и дипломатическа подкрепа на Киев. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след първото заседание на еврокомисарите след лятната ваканция.

В случай, че се постигне примирие, най-добрата гаранция за сигурност за Украйна ще бъдат силни украински въоръжени сили. Затова подкрепяме силите на Киев с обучение и оборудване, каза Калас.

Виждаме в Пекин китайския президент Си Цзинпин до лидерите на Русия, Иран, Северна Корея - това е пряко предизвикателство към световната система, основана на правила, добави тя. Войната в Украйна има китайска подкрепа, отбеляза Калас. Авторитарните съюзи търсят кратък път към нов световен ред, обобщи върховният представител. Калас отбеляза, че на този фон днес държавите от Коалицията на желаещите за предоставяне на подкрепа за сигурността на Украйна ще разговарят онлайн.

Редактор: Цветина Петрова