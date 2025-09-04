Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (04.09.2025 - обедна емисия) Начало България Прогноза за времето (04.09.2025 - обедна емисия) Начало Времето Прогноза за времето (04.09.2025 - обедна емисия) Прогноза за времето (04.09.2025 - обедна емисия) 04 септември 2025 12:49 Прогноза за времето (04.09.2025 - сутрешна) ВРЕМЕТО: Ветровито с високи температури Прогноза за времето (03.09.2025 - обедна емисия) Прогноза за времето (03.09.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (02.09.2025 - обедна емисия) Прогноза за времето (02.09.2025 - сутрешна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Петър Иванов Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Задържаха мъж, заподозрян, че е ударил 6-годишно дете, получило комоцио Мъж пострада тежко при трудов инцидент в завод „Арсенал" Кои бележки за училища и детски градини отпадат и кои остават задължителни Няма опасност за пътниците при заглушаване на GPS сигнал "Животът струва повече от лайковете": Кампания срещу опасните предизвикателства в мрежата 140 години Обединена България: Пловдив се готви за тържественото отбелязване на Съединението МВР демонстрира как се противодейства на заплахи, свързани с дронове (СНИМКИ) ЕРМ Запад стартира кампания за превенция сред младежите „Животът струва повече от лайковете“ „Перлата на Черно море“: Несебър - начело в престижна класация за плажни дестинации на Daily Mail Столичното метро ще работи до по-късно заради мача България – Испания Мотоциклетист загина при сблъсък с бетоновоз в Пловдивско Втори ден политически престрелки в парламента заради визитата на Зафиров в Китай (ОБЗОР) Издирват мъж за заплаха с нож в Свищов Стояна Георгиева и Юли Велев за заявките за новия политически сезон Пътят към правосъдието: Защо делата за смърт на пътя се точат с години Започна ремонт на отсечката, на която загина Сияна Хеликоптер Ми-17, горски служители и доброволци гасят пожара в Рила от две страни 100% машинен вот със сканиращи устройства: Плюсовете и минусите на предложението Любомир Дацов за капиталовата програма: Винаги занижаваш параметрите, а в разходната част оставяш буфери Неправоспособен шофьор е сред участниците в катастрофата край Симеоновград Разяснителната кампания за еврото продължава: Четирима министри ще участват в събитие в Пловдив Бойко Борисов: Посещението за Зафиров в Китай не е скандал, а част от голямата геополитика Зърнопроизводители в Добруджа са застрашени от дългове и фалити Отсечките за средна скорост: Всеки може да се информира къде се намират участъците Какво да очакваме от новия политически сезон и в какво качество Атанас Зафиров посети Пекин Системни кражби от къщи във варненското село Войводино Адвокат Илия Тодоров: Прегазилият петима души с АТВ в „Слънчев бряг” би следвало да получи по-тежко обвинение Трагедия в Пловдив: Мъж загина, след като се заби с АТВ в гараж Бабата на обвинения за катастрофата с трамвай: Каза ми, че се е опитал да го спре Пред NOVA: Говори човекът, заснел черния леопард край дупнишкото село Крайници ВРЕМЕТО: Ветровито с високи температури Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига у нас След извънредно заседание на Комисията по транспорт и пътна безопасност към СОС: Човешка грешка е довела до инцидента, ватманът е наказан дисциплинарно Желязков в НС: Има прекъсване на GPS връзката на самолета на Урсула фон дер Лайен. Няма данни за заглушаване „Поезия от дух и цвят": Изложба събира творби на международни художници Отиде си Тед Попов – българският инженер, оставил следа в Ню Йорк и по света Виненият туризъм: България цели да стане водеща туристическа дестинация като Италия и Франция Бабата на обвиняемия за катастрофата с трамвай: Добро дете е, не проумявам какво е извършил След лятната суша: Прогнозите за земеделските добиви са силно занижени Опасната популярност в интернет: Защо децата рискуват живота си за селфи България блокира чуждестранни инвеститори от Русия и Беларус в стратегически обекти Нов политически сезон, нови заплати: Депутатите вече с близо 8000 лв. Окончателно: Променят изпита по математика след 7 и 10 клас Нов протест на "Правосъдие за всеки" Трамвай и тролейбус се сблъскаха в София (СНИМКИ) Медицински хеликоптер транспортира чужд гражданин с тежка травма на главата от Видин до София Доц. Милен Любенов: Опит за избор на главен прокурор ще доведе до много сериозни масови протести Никола Николов-Паскал остава на свобода, прокуратурата не обжалва решението на съда ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА