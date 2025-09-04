Ръководителят на областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров е настанен в болница в тежко състояние след нанесен му побой тази нощ. От МВР потвърдиха за NOVA, че той е станал обект на посегателство.

Задържаха шофьор, удрял полицай и счупил част от дрегер

По неофициална информация свадата е започнала след направена забележка от неговата страна към младежи, които дрифтили с автомобили. Побоят е станал, когато той отивал на фитнес, както всяка сутрин. По данни на NOVA ст. комисарят Николай Кожухаров се е легитимирал.Той е в тежко състояние поради множеството му наранявания.

Кметът на Русе Пенчо Милков потвърди за инцидента. В пубикация във Facebook той написа, че няма да търпи насилие и безнаказаност. Изискал е извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона.

"Русе е град на ред и справедливост. Ще засилим действията си срещу агресията сред младежите. Ще работим заедно с училища, институции и граждани, за да покажем, че в Русе няма място за насилие, за безразсъдно поведение и за липса на уважение към човешкия живот. Агресията няма да победи!" , добави кметът.