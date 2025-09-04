-
Желязков: Изслушването ми в НС е част от информационната атака на опозиционните партии
Няма опасност за пътниците при заглушаване на GPS сигнал
140 години Обединена България: Пловдив се готви за тържественото отбелязване на Съединението
Какви са причините за срива на Google: Говорят експертите
Спортни новини (04.09.2025 - обедна емисия)
Започна ремонт на отсечката, на която загина Сияна
Коментар на Флора Стратиева, Христо Мутафчиев и Божидар Русев
В четвъртък в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха водещата и влогър Флора Стратиева, актьорът Христо Мутафчиев и журналистът Божидар Русев. Първата от тях бе свързана с нарушенията по пътищата въпреки все по-строгите мерки. После гостите обсъдиха липсата на лекари у нас.
Цялото предаване - гледайте във видеото.Редактор: Габриела Винарова
