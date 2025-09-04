В четвъртък в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха водещата и влогър Флора Стратиева, актьорът Христо Мутафчиев и журналистът Божидар Русев. Първата от тях бе свързана с нарушенията по пътищата въпреки все по-строгите мерки. После гостите обсъдиха липсата на лекари у нас.

Цялото предаване - гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Винарова