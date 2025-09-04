Докато призоваваше да не повтаряме, а да се поучим от военните трагедии в речта си по време на най-големия военен парад в историята на Китай, Си Дзинпин стоеше рамо до рамо с Владимир Путин. Същият Владимир Путин, от когото американският президент изрази за пореден път разочарованието си заради продължаващата война в Украйна.

В очакване на следваща среща Путин–Тръмп в Москва надеждите за мир в Европа не нарастват. Нищо че в сила влязоха поредният пакет санкции срещу Москва – Кремъл остава категоричен в териториалните си претенции към Киев, а Зеленски е без промяна в позицията си, че няма да отстъпи украинска земя на агресора. Европа се въоръжава и чака милитаризираната икономика на Русия да рухне. Уви, дрънкането на оръжия ще продължи.

"Челюсти": Справя ли се кабинетът с кризите в страната

Темата коментираха бившият военен министър Красимир Каракачанов и бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.

"В момента и двете страни не желаят тези преговори да започнат, защото те са противоположни позиции и не са мръднали, особено Русия", коментира Милен Керемеджиев. Според него в момента и двамата президенти биха нарушили своите конституции ако отстъпят.

Според Красимир Каракачанов проблемът е, че самият Зеленски през март 2022 г. издаде указ, който забранява да се водят преговори с Владимир Путин. "Единственият, който искрено иска мир е Доналд Тръмп", каза Каракачанов.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка