Коментар на Флора Стратиева, Христо Мутафчиев и Божидар Русев
В петък в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха телевизионната водеща и влогър Флора Стратиева, актьорът Христо Мутафчиев и журналистът Божидар Русев. Първата от тях - острите обществени и политически реакции у нас след нападението на полицейския началник в Русе. Може ли политическото говорене да срине общественото доверието в кризисни ситуации?
И още - преговорите за мир в Украйна. Каква е позицията на страната и какво може да постигне Европа в това отношение?
Цялото предаване - гледайте във видеото.
