Износът на Китай за Русия, изчислен в юани, отчете най-рязък спад от февруари. Вносът също се понижи значително – с двуцифрен процент след ръста през юли, съобщи „Киев Индипендънт“.

Новината идва малко след посещението на руския президент Владимир Путин в Пекин, където той присъства на военен парад и голяма регионална среща за сигурност. По време на визитата си Путин проведе разговори с китайския си колега Си Дзинпин за задълбочаване на китайско-руското сътрудничество.

Тръмп наказа Индия заради Русия, наложи двойни мита

През август износът на Китай за Русия се свива с 16,4% на годишна база – най-сериозният спад за последните пет месеца и продължение на понижението от 8,6% през юли, отбелязвайки пети пореден месец на спад.

Вносът също бележи силен срив – 17,8%, след като през юли бе нараснал с 4,4%. На 8 септември китайската митническа служба не оповести подробности за стоковата структура на търговията с Русия.

За първите осем месеца на годината китайският износ към Русия е намалял с 8,8%, а вносът – с 8,2%. Двустранният стокообмен за периода възлиза на 1,03 трилиона юана (145 млрд. долара).

Въпреки това Китай остава ключова икономическа опора за Русия, като продължава да купува руски петрол и да доставя технологии с двойно предназначение, въпреки заявената си неутрална позиция във войната срещу Украйна.

По време на визитата на Путин в Китай на 2 септември, руската държавна енергийна компания „Газпром“ и китайската CNPC подписаха обвързващо споразумение за напредъка по проекта „Сила на Сибир 2“ – газопровод, който ще доставя природен газ от находищата в Ямал до Китай през Монголия за срок от 30 години.

Москва и Пекин също се договориха да увеличат доставките по действащия газопровод „Сила на Сибир“ от 38 на 44 милиарда кубически метра годишно.

Редактор: Мария Барабашка