Стотици актьори, режисьори и други професионалисти от филмовата индустрия подписаха ново отворено писмо, с която заявявят, че няма да работят с израелски филмови институции, които според тях са „замесени в геноцид и апартейд срещу палестинския народ“.

„Като режисьори, актьори, служители във филмовата индустрия и институции, ние осъзнаваме силата на киното да формира възприятията“, се казва в обещанието . „В този неотложен момент на криза, когато много от нашите правителства позволяват клането в Газа, трябва да направим всичко възможно, за да се справим със съучастието в този безмилостен ужас.“

♦ Сред подписалите са режисьорите Йоргос Лантимос, Ава Дюверне, Асиф Кападия, Бутс Райли и Джошуа Опенхаймер; както и актьорите Оливия Колман, Марк Ръфало, Тилда Суинтън, Хавиер Бардем, Сюзън Сарандън, Айо Едебири, Риз Ахмед, Джош О'Конър, Синтия Никсън, Джули Кристи, Илана Глейзър, Ребека Хол, Ейми Лу Ууд, Дебра Уингър и много други.

Писмото е подписано от близо 1800 творци. С него те заявяват категорично, че няма да прожектират филми и няма да работят с институции, които считат за съучастници – включително фестивали, кина, телевизионни оператори и продуцентски компании. Примери за съучастие включват „прикриване или оправдаване на геноцид и апартейд и/или партньорство с правителството, което ги извършва“.

Снимка: Хавиер Бардем, Getty Images

„Отговаряме на призива на палестинските режисьори, които настоятелно призовават международната филмова индустрия да не мълчи срещу расизма и дехуманизацията, както и да „направи всичко човешки възможно“, за да сложи край на съучастието в тяхното потисничество“, се казва в изявлението.

Писмото беше публикувано от групата Film Workers for Palestine.

♦ Сценаристът Дейвид Фар, който е сред подписалите го, заяви: „Като потомък на оцелелите от Холокоста, аз съм разстроен и разгневен от действията на израелската държава, която в продължение на десетилетия налага система на апартейд върху палестинския народ, чиято земя е отнела, и която сега увековечава геноцид и етническо прочистване в Газа.“

„В този контекст не мога да подкрепя публикуването или изпълнението на моите произведения в Израел. Културният бойкот беше значим в Южна Африка. Той ще бъде значим и този път и според мен трябва да бъде подкрепен от всички артисти, които творят по съвест.“

Film Workers for Palestine обясни още решението си:

„Големите филмови фестивали в Израел (включително, но не само, филмовия фестивал в Йерусалим, Международния филмов фестивал в Хайфа, Docaviv и TLVFest) продължават да си партнират с израелското правителство, докато то извършва това, което водещи експерти определят като геноцид срещу палестинци в Газа.“

Снимка: Марк Ръфало и Сюзън Сарандън, Getty Images

„По-голямата част от израелските компании за филмово производство и разпространение, търговските агенти, кината и други филмови институции никога не са подкрепяли пълните, международно признати права на палестинския народ“, се добавя в него.

♦ В писмото се отбелязва, че има „няколко израелски филмови организации, които не са съучастници“ и се препоръчва да се следват „насоки, определени от палестинското гражданско общество“.

♦ Служителите от филмовата индустрия също така поясняват, че не се забранява работата им с израелски граждани.

„Призивът е към филмовите работници да откажат да работят с израелски институции, които са съучастници в нарушенията на човешките права от страна на Израел срещу палестинския народ“, се казва в изявлението. „Този ​​отказ е насочен към институционалното съучастие, а не към идентичността. Има и 2 милиона палестинци с израелско гражданство, а палестинското гражданско общество е разработило насоки, съобразени с контекста за тази общност.“

Снимка: Тилда Суинтън, Getty Images

♦ Решението на творците е вдъхновено от „Филмови дейци, обединени срещу апартейда“, инициатива, основана през 1987 г. от Джонатан Демr, Мартин Скорсезе и други видни режисьори, които отказаха да прожектират филмите си в Южна Африка по време на апартейда .

♦ В отговор на отвореното писмо Израелската асоциация на производителите заяви, че „подписалите тази петиция са насочени към грешните хора“.

„В продължение на десетилетия ние, израелските творци, разказвачи и артисти, бяхме основните гласове, позволяващи на публиката да чуе и стане свидетел на сложността на конфликта, включително палестинските разкази и критиките към израелската държавна политика. Работим с палестински творци, разказваме споделените си истории и насърчаваме мира и края на насилието чрез хиляди филми, телевизионни сериали и документални филми“, написаха те в изявление, изпратено до Guardian.

„Този ​​призив за бойкот е дълбоко погрешен. Като са насочени към нас – създателите, които дават глас на различни наративи и насърчават диалога – подписалите подкопават собствената си кауза и се опитват да ни накарат да замълчим. Този късоглед акт има за цел да елиминира именно съвместните усилия, работещи за прекратяване на насилието и постигане на мир. Няма да позволим това и ще отблъснем усилията си да прекратим насилието и да донесем справедлив мир в нашия регион в полза на всички“, добавиха те.

► Новата кампания идва на фона на нарастващ брой инициативи на шоубизнеса в протест срещу войната на Израел в Газа.

♦ По-рано това лято стотици актьори и режисьори – включително Хоакин Финикс, Педро Паскал, Ралф Файнс и режисьорът Гилермо дел Торо – подписаха отворено писмо, осъждащо това, което те определиха като мълчанието на филмовата индустрия относно смъртоносната военна кампания на Израел в Газа.

Много от същите фигури, подписали новото писмо, бяха и сред стотиците членове на Гилдията на актьорите (Screen Actors Guild), които миналата година призоваха ръководството на синдиката да защити членовете си от попадане в черния списък заради техните възгледи за Палестина.

♦ Съвсем наскоро Норвежката асоциация за равенство на актьорите препоръча на членовете си да откажат да работят с определени израелски културни институции.

♦ Миналото лято Variety съобщи, че повече от 65 палестински режисьори също са подписали писмо, в което обвиняват Холивуд, че е „дехуманизирал“ палестинците на екрана в продължение на десетилетия.

В това писмо режисьорите призоваха международните си колеги „да се противопоставят на работата с продуцентски компании, които са дълбоко съучастници в дехуманизирането на палестинците или в омаловажаването и оправдаването на престъпленията на Израел срещу нас“.