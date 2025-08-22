Снимка: БГНЕС
Израел продължава да отхвърля заключенията на специалистите
Тежко официално признание пред света – в Ивицата Газа има глад. Това е посочено в дълго чакания доклад на Глобалната система за наблюдение на глада. Подкрепяната от ООН агенция изчислява, че над 500 хиляди палестинци в Газа гладуват. Израел отрече това и критикува изнесения доклад.
Интегрирана система за класификация на фазите на продоволствената сигурност - това е пълното название на системата за наблюдение на глада в световен мащаб. За първи път от създаването й тя обявява, че има глад на място извън Африка. Мястото е Ивицата Газа.
Според доклада, 514 000 души там гладуват. Тенденцията е към увеличение - през септември броят на гладуващите ще достигне 640 000.
Израелският министър на отбраната: Град Газа може да бъде унищожен, ако "Хамас" не приеме условията
Според Жан-Мартин Бауър, директор на отдел в Световната продоволствена програма, глад е потвърден когато налице са три критерия:
► В 20 процента от домакинствата има тежък дефицит на храна;
► Поне 30 процента от децата са недохранени;
► Повече от двама на всеки 10 000 умират от глад или свързани с него здравословни проблеми.
Израел отхвърли заключенията на специалистите от интегрираната система. Външното министерство я нарече "изфабрикуван доклад, който да пасне на фалшивата кампания на Хамас".
Но ООН показа, че не само има глад, а той е изкуствено предизвикан от Израел.
"Храната се трупа по границите поради системни обструкции от страна на Израел. Това е глад на няколкостотин метра от купища храна и в плодородна земя. Това е глад, който първо удря най-уязвимите. Лишава хората от достойнство, преди да ги лиши и от живот", заяви заместник-генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Том Флетчър.
След излизането на доклада, Върховният комисар на ООН за правата на човека припомни, че използването на гада като оръжие е военно престъпление. Умрелите от глад се считат за умишлено убити, а като окупационна сила, Израел има задължението да осигурява храна и лекарства на населението на окупираната територия.Редактор: Цветисиана Костова
