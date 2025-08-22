Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди, че град Газа може да бъде унищожен, ако палестинското ислямистко движение "Хамас" не приеме условията на Израел.

Toй направи изказването си в момент, в който Тел Авив се подготвя за мащабна офанзива в Газа.

Нетаняху: Израел планира да поеме контрола над цялата Газа, но не за постоянно

אישרנו אתמול את תוכניות צה"ל להכרעת החמאס בעזה - באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון.

בקרוב ייפתחו שערי הגיהנום על ראשם של מרצחי ואנסי החמאס בעזה - עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם.

אם לא יסכימו - עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון. בדיוק… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 22, 2025

След като премиерът Бенямин Нетаняху съобщи, че ще нареди на армията да завземе град Газа, Израел Кац алармира, че най-големият град в палестинския анклав може да се "превърне в Рафах или Бейт Ханун" – райони, които бяха разрушени в по-ранни етапи на войната.

"Портите на ада скоро ще се отворят за убийците от "Хамас" и изнасилвачите в Газа, освен ако не се съгласят с условията на Израел за спиране на войната", написа Кац в социалната мрежа X.

Той повтори исканията на Тел Авив за примирие: освобождаване на всички заложници и пълно разоръжаване на "Хамас". Групировката заяви, че ще освободи заложниците в замяна на край на войната, но отказва да се разоръжи, ако не бъде създадена палестинска държава.

Редактор: Цветина Петкова