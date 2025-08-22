Снимка: БГНЕС
Той повтори исканията на Израел за примирие
Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди, че град Газа може да бъде унищожен, ако палестинското ислямистко движение "Хамас" не приеме условията на Израел.
Toй направи изказването си в момент, в който Тел Авив се подготвя за мащабна офанзива в Газа.
Нетаняху: Израел планира да поеме контрола над цялата Газа, но не за постоянно
אישרנו אתמול את תוכניות צה"ל להכרעת החמאס בעזה - באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 22, 2025
בקרוב ייפתחו שערי הגיהנום על ראשם של מרצחי ואנסי החמאס בעזה - עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם.
אם לא יסכימו - עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון. בדיוק…
След като премиерът Бенямин Нетаняху съобщи, че ще нареди на армията да завземе град Газа, Израел Кац алармира, че най-големият град в палестинския анклав може да се "превърне в Рафах или Бейт Ханун" – райони, които бяха разрушени в по-ранни етапи на войната.
"Портите на ада скоро ще се отворят за убийците от "Хамас" и изнасилвачите в Газа, освен ако не се съгласят с условията на Израел за спиране на войната", написа Кац в социалната мрежа X.
Той повтори исканията на Тел Авив за примирие: освобождаване на всички заложници и пълно разоръжаване на "Хамас". Групировката заяви, че ще освободи заложниците в замяна на край на войната, но отказва да се разоръжи, ако не бъде създадена палестинска държава.Редактор: Цветина Петкова
