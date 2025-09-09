Непълнолетно дете е било затиснато след падане от самоделно направено превозно средство в дряновското село Пейна. В резултат на това детето е загинало на място.

От МВР съобщиха за NOVA, че инцидентът е станал около 15:00 часа във вторник. В момента на трагедията придружителите на детето са превозвали дърва с помощта на същото превозно средство.

По време на извършване на дейността машината се преобърнала, а детето е паднало от нея. По първоначални данни на полицията водачът е изгубил контрол над превозното средство, а момчето е паднало от машината, предаде кореспондентът на БТА в Казанлък Ралица Стефанова. Вследствие на това детето било затиснато от превозното средство и починало на място.

Случаят се разследва.