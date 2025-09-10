Пожар пламна вчера вечерта в къща в Търговище, в която живеел 75-годишен мъж. На мястото незабавно са изпратени екипи на РСПБЗН–Търговище с два противопожарни автомобила, както и полицейски екипи.

След потушаването на огъня, при първоначалния оглед в една от стаите е открито тялото на мъжа. По него не са констатирани видими следи от насилие. Тялото е транспортирано в МБАЛ–Търговище за аутопсия.

За овладяването на пожара са използвани около 36 000 литра вода. Огънят е изпепелил приблизително 300 кв. м. разгъната площ, домакинско имущество, част от спомагателна постройка и покривна конструкция.

Причините за възникването на пожара все още се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.