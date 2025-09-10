Столичната полиция издирва 9-годишната Селин Василева Велинова от София. Момичето е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснало дома си в софийския квартал „Хр. Смирненски“. Селин е висока около 150 см, има пъстри очи и дълга кестенява коса, с бретон.

Облечена е със синьо-бял къс гащеризон и бюстие с надпис „Calvin Klein“. Била е с черни ролери. Майката умолява всеки, който има информация за Селин, да се обади на телефон 112 или да се свърже с най-близкото районно управление на МВР.

