28 компютърни конфигурации иззе МВР от сградата на Община Горна Оряховица. Предполага се, че са използвани като "копачки" за криптовалута, свързани към общинското електрозахранване.

Криминалистите влязоха в сградата на Община Горна Оряховица по сигнал на кмета. Тепърва ще се изяснява в чий виртуален портфейл е отивала крипто валутата. Предполага се, че "копачките" са били вързани към общинския ток още от 2017 годинa. Вече са разпитани бивш кмет и IT специалисти. Образувано е досъдебно производство, наблюдавано от Районната прокуратура във Велико Търново.

Темата коментира в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS основателят на българското Блокчейн общество Владислав Драмалиев.

“Процесът на копаене има няколко елемента, които са важни, ако говорим за доходност от този процес. Един от тях е цената на електроенергията. Всъщност копаенето на биткойн е абсолютно неутрално от гледна точка на това как се извършва”, обясни той.

Криминалисти влязоха в Община Горна Оряховица, намериха "копачки" за криптовалута (ВИДЕО)

По думите му най-важното е да се минимизират всички възможни разходи по копаенето като електрическа енергия, закупуване на хардуера и фактори като трудността на копаене в мрежата и цената на биткойн. Но копачът може трудно да повлияе на последните две. Той може да повлияе потенциално на цената на хардуера, на трите конфигурации и на цената на тока, като или се релокира в държава с възможно най-ниска цена на електроенергия или намира начини, както в случая, просто да не плаща за електроенергия.

“Не е забранено да копаем криптовалути. Това може да се приравни на предоставяне на компютърно време и мощност за изкуствен интелект. Няма абсолютно никакво значение за какво точно се използва електроенергията, важно е да има икономически смисъл от това да се случва и да се печелят пари от този процес”, коментира Драмалиев.

“Невъзможно е в случая в Горна Оряховица да не се забележи покачването на цената за електричество. Някой го е забелязал, но най-вероятно потенциално е бил в схемата. Може да се е забелязал някакъв скок в цените, но е бил обяснен по някакъв начин и след това, тъй като това покачване е станало нормално, на никого не му е правило впечатление впоследствие”, каза експертът.

“Трудно е да се каже колко са стрували тези компютърни конфигурации. Може дори да не става въпрос за копаене на биткойн, а на други криптовалути, защото биткойн се копае само с тясно специализиран хардуер, който може да се купи само от няколко производители от цял свят”, обясни той.

Редактор: Ивайла Митева