-
Избухна нов пожар в Рила (ВИДЕО)
-
Мечки унищожиха над 80 пчелни кошера в Казанлъшко
-
За първи път в Бургас се провежда Фестивалът на хумора и изкуството "Калата"
-
Голям пожар гори в Хасковско (ВИДЕО)
-
Засилен трафик и стотици глоби в последния почивен ден
-
Бившият зам.-кмет на Варна е получил заплахи за живота си
28 компютърни конфигурации иззе МВР
28 компютърни конфигурации иззе МВР от сградата на Община Горна Оряховица. Предполага се, че са използвани като “копачки” за криптовалута, свързани към общинското електрозахранване.
Криминалистите влязоха снощи в сградата на Община Горна Оряховица по сигнал на кмета. Тепърва ще се изяснява в чий виртуален портфейл е отивала крипто валутата. Предполага се, че “копачките” са били вързани към общинския ток още от 2017 година. Снощи са били разпитани бивш кмет и IT специалисти. Образувано е досъдебно производство, наблюдавано от Районна прокуратура - Велико Търново.
Кметът на града Николай Рашков заяви, че има основание да мисли, че в предходните мандати в Община Горна Оряховица е извършвана нерегламентирана дейност свързана с добиването на криптовалута. “Това е нещо, което може да осъществяват свободни предприемачи, работещи за собствена сметка. Но не и неизвестни лица, в мазе до бомбоубежището на българска община и при изразходването на публични ресурси на данъкоплатеца”.
Колко хора в световен мащаб притежават цял биткойн
“Това е толкова фрапиращо, че чувайки подобни слухове преди време, не ги приемах сериозно”, коментира той.
“Преди ден обаче наистина открихме такова специфично оборудване. При проверка на подземните помещения, във връзка с превенция и гражданска отбрана, членовете на назначена от мен комисия се натъкнаха на тази натъпкана с техника и климатици стаичка”, обясни кметът на Горна Оряховица
“Незабавно, след като видях с очите си всичко, подадох сигнал. Ще съдействам с абсолютно всяко нещо, необходимо на разследващите, защото такова безпардонно деяние не бива да остане без последствия”, допълни Рашков.
Близо 100 души са в ареста след акция срещу киберпрестъпността в Турция
“Добре знаете, че в документалните архиви на администрацията се пазят фактури, длъжностни характеристики и договори на служители, включително онези, които напуснаха в мига на моето встъпване в длъжност. Ще проверим и сметките за ток, покупките на техника и всичко, което може да насочи разследващите за точния период, в който тази дейност е била извършвана. Имам обосновано предположение, че „копаенето“ за криптовалута е извършвано в периода 2014 – 2023 г.”, каза кметът.
“Това е пореден сигнал, който подавам, вследствие разкрития за извършвани злоупотреби при предходното управление. Надявам се правоохранителните и правораздавателни институции наистина да покажат, че общественият интерес е над всичко друго”, заяви Рашков.
Последвайте ни