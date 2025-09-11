„Преди малко излезе официалното прессъобщение, с което се съобщава, че на 9 септември Комисията за мониторинг на ПАСЕ предложи да бъде закрит диалогът след мониторинг с България. Това означава, че занапред страната ни ще бъде наблюдавана само чрез редовните периодични прегледи – както всички останали държави членки”. Това съобщава Деница Сачева, вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Сачева пише още, че ПАСЕ „приветства факта, че България е преодоляла политическата криза и нестабилността – илюстрирани чрез седем поредни предсрочни парламентарни избори между 2021 и 2024 г. – и че през януари 2025 година е сформирано коалиционно правителство, което демонстрира „устойчива политическа воля да се спазват ангажиментите и задълженията, поети в сътрудничество с механизмите на Съвета на Европа”.

„Комисията също така приветства реформата в Наказателно-процесуалния кодекс и конституционните изменения, ограничаващи правомощията на Прокуратурата, мерките срещу корупцията на високо ниво и приемането на Закона за противодействие на корупцията, Закона за защита на жалбоподателите, и измененията в Закона за обществените поръчки, насочени към повече прозрачност”, пише Деница Сачева във Facebook.

„Комисията припомня и че реформата на съдебната система и прокуратурата е само частично изпълнена и призовава българските власти да я довършат. Подчертава се и необходимостта да продължим усилията за интеграцията на ромското население, както и за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека. Окончателното решение за отпадане на постмониторинга ще бъде взето на 1 октомври по време на пленарната сесия на ПАСЕ. Това е важен момент за България: след 26 години в постмониторингова процедура страната ни е на път да бъде призната като стабилен и равноправен член на европейската демократична общност”, пише Деница Сачева.

Редактор: Ина Григорова