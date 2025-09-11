Новото албанско правителство, представено от министър-председателя Еди Рама на Националната асамблея на Социалистическата партия, съчетава добре познати фигури с нови министри, които влизат в изпълнителната власт за първи път, съобщи „Албениън поуст“.

Някои от тях продължават да заемат настоящите си позиции, други са преместени от едно ведомство в друго, а нови имена са добавени към екипа на четвъртото правителство на Рама.

Ето кои са хората, които ще оглавят ключовите министерства в страната кандидат-членка на ЕС:

Белинда Балуку – министър на инфраструктурата и енергетиката

Тя заема поста вицепремиер от юли 2022 г. и министър на инфраструктурата и енергетиката от януари 2019 г.

Преди това, от септември 2013 г. до 2019 г., Балуку е била генерален директор на ALBCONTROL, Националната агенция за въздушна навигация на Албания.

Балуку е завършила Изпълнителна програма по икономическо развитие в Harvard Kennedy School и има почетна степен от IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт) за управление на услуги за въздушна навигация.

Албана Кочу – първата жена министър на вътрешните работи

Родена е в Тирана на 10 юли 1977 г.

От септември 2023 г. заема поста министър на здравеопазването и социалната защита.

Преди това, от 2013 г., Кочу е била директор на Департамента за публична администрация.

В рамките на тази длъжност тя е била назначена от албанското правителство за преговаряща в процеса на скрининг с Европейската комисия, водейки делегациите на техническо ниво по реформата на публичната администрация (PAR).

Елиса Спиропали – министър на външните работи

От юли 2024 г. Спиропали е председател на албанския парламент. От януари 2019 г. до юли 2024 г. е била министър по въпросите на връзките с парламента, като е преизбрана за третия мандат на Социалистическата партия през септември 2021 г.

Преди назначаването като министър по въпросите на парламентарните отношения, Спиропали е била заместник-председател на парламентарната група на социалистите и заместник-председател на Комисията по труда, социалните въпроси и здравеопазването (2017–2019).

Петрит Малаж – министър на финансите

Роден е в Тирана на 13 октомври 1978 г. От юли 2024 г. заема поста министър на финансите.

От януари 2024 г. е бил изпълнителен директор на Националната агенция за природни ресурси.

От 2010 г. е бил изпълнителен директор на BDO Албания, част от BDO Group – петата по големина група в света в областта на финансовото консултиране, одита и данъците.

През 2004 г. участва в Германската държавна програма с фокус върху капиталовите пазари, квалифицирайки се за Франкфуртската и Берлин-Бременската фондова борса.

Пирро Венгу – министър на отбраната

Роден е на 24 април 1986 г. в Елбасан. От юли 2024 г. е министър на отбраната.

От 2019 до 2024 г. е бил изпълнителен директор на пристанищната власт на Дуръс.

От 2017 до 2019 г. е бил директор на Антикорупционния отдел в офиса на министър-председателя.

От 2013 до 2017 г. е бил началник на кабинета на Министерството на външните работи. През 2010–2013 г. е бил координатор на изследователски програми в Европейския съвет за външни отношения (Париж, Франция).