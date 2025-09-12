По движението на преминаващ студен атмосферен фронт валежна обстановка се очертава и в петък. След мъглите призори в Западна България денят ще е слънчев с временни увеличения на облаците. Валежи – на малко места. В Централна Южна и Източна България обаче облачността ще е променлива и в хода на деня ще се оформят по-съществени валежи от летен тип, временно интензивни, с гръмотевици и с потенциал за градушки. По-значителни количества ще се излеят в Североизтока.

През почивните дни преди първия учебен ден времето ще е динамично. В събота сутринта ще има условия за мъгли в котловините, в низините и покрай водоемите. Денят ще е преобладаващо слънчев. Следобед облаците ще са повече, но предимно в западната половина на страната, с възможност за кратък валеж. В неделя, след слънчева сутрин, тук-там с мъгла, късно следобед ще превали отново в западните райони, в по-късните часове – временно интензивно.

Прогноза за времето (12.09.2025 - сутрешна)

И през трите дни до края на седмицата ще е прохладно. С леки регионални колебания дневните температури ще са в интервала 25–30 градуса в петък, през уикенда – 24–29 градуса.

В нощта срещу 15 септември ще вали в Западна България. Сутринта обаче валежите ще са намалели и на повечето места спрели. Облачността ще е променлива с тенденция да се разкъсва в хода на деня. Температури в ранните часове в понеделник – 14–19 градуса, следобед – между 24 и 29 градуса.