Евакуирали са пътниците чрез аварийни пързалки
Пътници са били евакуирани чрез аварийни пързалки от самолет на американската авиокомпания "Юнайтед Еърлайнс" (United Airlines) на международното летище "Кансай" в японския град Осака около 19:30 ч. местно време (13:30 ч. българско). Това предаде "Ройтерс", позовавайки се на държавната телевизия Ен Ейч Кей (NHK).
【速報】成田発セブ行きのユナイテッド航空32便が関西空港に緊急着陸 乗客とみられる人らが滑走路に（2025年9月12日掲載）｜YTV NEWS NNN https://t.co/HEqZZZYVa0— ﾄｼｴ★伊豆伊東 (@shin_toshie) September 12, 2025
Самолетът "Боинг 737" (Boeing 737) на "Юнайтед Еърлайнс", изпълняващ полет от международното летище "Нарита" край Токио до град Себу във Филипините, е бил отклонен от курса си, след като индикаторът за пожар в товарното отделение се е активирал по време на полета над Тихия океан, съобщават японските медии.
Редактор: Ивайла Митева
According to Kansai International Airport's operating company and Japan's Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, a United Airlines passenger aircraft made an emergency landing at Kansai Airport shortly after 7:00 PM on September 12th. https://t.co/5bTZ41hl3O— 染井 吉野 YOSHINO SOMEI (@denomel3891) September 12, 2025
