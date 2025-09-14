Снимка: Община Хасково
Каква е равносметката за огнеборците през сезона?
Локализиран е пожарът в Тополовград, който гори вече втори ден. Пожарът е обхванал около 5 000 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Към момента на терен работят дежурни екипи, които се грижат пламъците да не се разпространят извън рамките на бедствието.
На този фон пожарникарите в Хасковско днес отбелязват професионалния си празник. Огнеборците обаче отчитат положителна тенденция в края на лятото - именно намаляване броя на пожарите. Това се дължи и на предварително изнесените на терен екипи, които да наблюдават пожароопасността и моментната обстановка.
Пожарът край Тополовград се разраства, обявено е частично бедствено положение (СНИМКИ)
„За летния сезон на 2024 година има възникнали 617 произшествия, а в момента са 565, което е около 10% спад. Горските пожари също са намалели, с около 20%, съответно и щетите са намалели ”, каза за NOVA директорът на ОД ПБЗН – Хасково Митко Чакалов.
