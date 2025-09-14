Съюзът на българските автомобилисти направи демонстрация с два симулатора, които показват огромното значение на предпазните колани в автомобила. Какво се случва с човешкото тялото при рязко спиране и при преобръщане на колата? Единственото, което ни предпазва от падане и травма и държи тялото ни в една позиция, се оказва именно коланът.

„Представете се, че това преобръщане се случи с една изключително висока скорост, ние вътре ще сме се травмирали във всяка една твърда част на автомобила”, обясни Марио Нецов.

Какво точно се случва при подобни инциденти - гледайте във видеото.