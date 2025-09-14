Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк последица от поляризацията на обществото в САЩ, предаде "Ройтерс".

"Работа на американските правоприлагащи органи е да открият дали става въпрос за изолиран случай или за тенденция, което би било много по-лошо", заяви Песков днес в интервю за руската държавна телевизия, уточнява агенция "Интерфакс".

"Но е вярно, че в момента обществото е изключително поляризирано", отбеляза той.

31-годишният политически активист, който беше и медийна фигура и приятел със семейството на американския президент Доналд Тръмп, бе застрелян в сряда в американския щат Юта, докато държеше реч на открито в кампуса на Университета "Юта Вали".

Как Тръмп се превърна в говорител за обществото след смъртта на Чарли Кърк?

Като заподозрян за убийството бе арестуван 22-годишният Тайлър Робинсън. Според американските власти става въпрос за политическо убийство.

Губернаторът на американския щат Юта Спенсър Кокс обяви, че арестуваният не сътрудничи на властите.

Следователите работят по установяването на мотива за стрелбата. На Робинсън ще бъде повдигнато официално обвинение във вторник.

Редактор: Габриела Винарова