Британските власти обявиха, че започват да връщат с чартърни полети във Франция нелегално пристигнали на Острова чужденци. Схемата беше задействана, след като в Лондон се проведе огромен антиимигрантски митинг, по време накойто се стигна до сблъсъци с полицията и арести. Той беше организиран от крайнодесния лидер Томи Робинсън, но по видеовръзка говори и Илон Мъск. Милиардерът призова за разпускане на британския парламент и смяна на правителството, тъй като се вижда, че не може да се справи с нелегалната имиграция, която залива страната. Мащабният митинг по улиците на британската столица вдъхна нови надежди и сили на крайнодесните симпатизанти на Томи Робинсън.

На този фон депутатите в британския парламент, бяха принудени да очертаят някаква пътна карта, за да противодействат на поляризацията в британското общество относно имиграцията.

Депортират нелегални работници във Великобритания

Премиерът Киър Стармър заяви, че няма да даде британското знаме - флага, който се развява по улиците в Великобритания през последните месеци, на хора, които искат да сеят раздор и разделение. Той подчерта, че британската полиция ще направи всичко възможно, хора с различен цвят на кожата си да не се чувстват уязвими и да не се страхуват, когато се разхождат по улиците. Британският министър-председател беше категоричен, че това не е начинът, по който живее Великобритания.

Томи Робинсън е лежал в затвора за подстрекаване към насилие. В момента той е на свобода и използва антиимигрантската вълна, която се надига на Острова. Затова и британското правителство предприема тази схема, която беше договорена още през юли между Париж и Лондон, а именно да започне да връща част от нелегалните имигранти. Новото е, че тези, които пристигат в момента - още на брега получават предупреждение, че ще бъдат депортирани до 5 дни.

Повече по темата гледайте във видеото.