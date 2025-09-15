САЩ обявиха „рамково“ споразумение с Китай за разрешаване на спора около TikTok, като срокът за продажба на китайската компания или забрана на приложението в САЩ наближава тази седмица, предаде АФП.

В публикация в социалните мрежи американският президент Доналд Тръмп заяви – без да назовава директно социалната платформа, че е постигнато споразумение с „една компания, която младите хора в нашата страна много искаха да запазят. Те ще бъдат много щастливи!“.

Тръмп добави в своята мрежа Truth Social, че ще разговаря с китайския президент Си Цзинпин на 19 септември.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви споразумението след втори ден преговори с китайския вицепремиер Хъ Лифенг в Мадрид, които включваха и обсъждане на по-широкия търговски спор между САЩ и Китай.

„Имаме рамка за сделка за TikTok“, каза Бесент пред репортери, като добави, че Тръмп и Си ще разговарят на 19 септември, за да „завършат“ споразумението.

TikTok е собственост на китайската интернет компания ByteDance.

Федерален закон, който изискваше продажбата на TikTok или забрана на приложението на национална сигурност, трябваше да влезе в сила ден преди инаугурацията на президента Тръмп на 20 януари.

Но републиканецът, чието предизборно кампанийно присъствие за 2024 г. силно разчиташе на социалните мрежи и който е изразявал симпатии към TikTok, спря временно забраната.

През средата на юни Тръмп удължи крайния срок за популярното приложение с още 90 дни, за да намери купувач, който не е базиран в Китай, или да бъде забранено в САЩ. Това удължаване изтича на 17 септември.

Докато дълго време Тръмп подкрепяше забрана или прехвърляне на собствеността, той промени позицията си и се закани да защитава платформата – която има почти два милиарда потребители по света – след като стигна до убеждението, че тя му е помогнала да спечели подкрепата на младите избиратели на изборите през ноември.

Редактор: Ивайла Митева