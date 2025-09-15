-
Огънят тръгнал от храсти край магистрала близо до летището "Боинг Фийлд"
Голям пожар в Сиатъл нанесе щети на четири къщи, а двама души бяха ранени и откарани в болница. Гъстият дим обхвана голям жилищен район в града.
"Почивах си в стаята и изведнъж чух, че има пожар. Без чорапи, без обувки веднага изтичах навън и видях, че всичко е задимено", разказва Майк Смит.
Пожар и в Холивуд, броят на жертвите расте
Пламъците се разраснали бързо. Огънят тръгнал от храсти край магистрала близо до летището "Боинг Фийлд". "Пожарът се разпространяваше и от вятъра. Дори при лек бриз огънят се движеше нагоре и надолу по хълма", обясни Дейвид Куерпо, говорител на пожарната служба в Сиатъл.
Четири къщи са били засегнати от огъня, като две от тях са със сериозни щети. Над 100 пожарникари са се включили в гасенето на пламъците. Двама души са пострадали и откарани в болница за преглед, като се очаква да се възстановят.
Още преди пожарните екипи да пристигнат, а и след това, някои съседи се втурнали да гасят обхванатите от пламъците постройки. "Хванах маркуча и започнах да гася, но огънят се прехвърли към задната част на къщата ми. Малките дървета отзад вече ги няма – за щастие няма жертви. Това е най-важното", заяви Майк.
Денят му започнал спокойно – пред телевизора с футболен мач. Но, за съжаление, приключил по съвсем различен начин - сред дим и пламъци. "Беше луд ден, но поне любимият ми отбор победи", споделя той.
