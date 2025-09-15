Румъния има големи финансови проблеми, които се натрупаха през последните години, но страната успя да забогатее повече от България в сравнителен период и днес разполага с инструментите да се измъкне от това положение. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS журналистът Владимир Митев, автор на блога "Мостът на приятелството".

По думите му, сегашните проблеми на Букурещ се дължат в политическата криза от миналата година, но имат и корени далеч назад.

"Румъния наистина има финансови проблеми, те не са от сега обаче. От 2020 година тя е в процедура по свръхдефицит, но това, което се случи през последната година беше отклоняване от програмата по свиване на дефицита. Миналата година той беше 9%, сега се очаква да бъде 8%. Като съчетаем това с политическата криза се случи това. Кредитният рейтинг може да бъде свален до ниво "боклук", което означава, че държавата ще бъде в нещо като фалит. Затова и правителството въвежда тези мерки в момента", заяви той.

В случая на Румъния държавните харчове подпомагаха потребителското поведение към по-високи разходи, така че да захранват икономиката:

"Твърденията на сериозни икономисти - като Корнел Бан, който работи в Дания, са, че Румъния залага не само на своя експортен сектор като автомобилната индустрия, но залага и на потреблението. Това беше целенасочена политика, преди 10 години бяха занижени нивата на ДДС за храните, т.е. те можеха да харчат повече, тази политика след това беше потвърдена. Това беше правителствена политика. И това, което видяхме ние в северна България, беше да виждаме улиците пълни с румънски туристи, които идваха да харчат парите си тук. Значи са имали средства."

♦ Кое обаче направи Румъния по-богата от България? Отговорът на Владимир Митев е следният:

"Румъния има сериозен индустриален сектор, тя привлече много инвестиции в производството, този сектор е много голям. Така че не е само потреблението. Румънците са горди с автомобилния си сектор, с технологиите. Пет милиона румънци са напуснали страната от началото на прехода, има голяма диаспора, но цяла Румъния днес е около 18-19 милиона, това също има значение. Ако гледаме ППС, Румъния е дори на по-високи нива - около 90%, но има голямо неравенство, не всички румънци са толкова богати. Спецификата на страната е, че успя да привлече много чуждестранни инвестиции, създаде по-голяма средна класа, инвестициите достигнаха до 110 млрд. евро през 2022 година. Румъния се позиционира добре, така че да развие индустрията си."

Днес обаче икономическата и финансова криза изяждат част от напредъка на последните години. Какви мерки предприема правителството, за да се справи със ситуацията?

"Повишават се данъците върху имотите, в някои региони с няколко пъти. Облагат се някои трансакции вътре в компаниите, има нов данък върху оборота за големите компании. Режат се плащания в образователната система - например беше увеличена и нормата в образованието, по-малко хора ще трябва да вършат повече работа. Удрят се привилегиите на хората в съдебната система, които дори досега имаха специални пенсии."

Какво показват числата в Румъния

Трябва ли да правим сравнения между България и другите страни когато говорим за икономика.

Нашият икономически растеж може да е по-висок на годишна база от този на Германия, но живеем ли по-добре, приближаваме ли се дори с малко до средния стандарт на средния германец? Не, защото изходната ни логика е грешка. Германия тръгва в сравнението с висока изходна база, ние с ниска - т.е. те, от началото на сравнението, са много по-богати, имат по-малко място до възможния таван и е нормално да растат по-бавно.

Затова, когато говорим за икономическият ръст на България, казваме, че ни трябва изпреварващ ръст - не просто по-висок, а много по-висок, така че да догонваме наистина. Добрият вариант е на сравнение е с държави от нашата черга - с държави, с които започнахме заедно, по едно и също време прехода към пазарна икономика и се движим в една писта.

Защо говорим за Румъния? Защото не само защото тръгнахме заедно, движихме се заедно до приемането ни в Европейския съюз, имахме приблизителни проблеми и защото ние дори изпреварвахме Букурещ по много показатели. А днес това време е в миналото.

♦ В сравнителен период от 10 години - от 2015 г. до 2025 г. - Румъния бележи по-висок среден икономически ръст от България. Букурещ има среден резултат от 4,3% ръст, а ние от 3,2%. Това се дължи на по-динамичната икономика на Румъния, подпомогната от големи инвестиции в IT, автомобилна индустрия и ЕС фондове. Румъния доминира с пикове като 8.2% през 2017 г., благодарение на потребителско търсене и чуждестранни инвестиции. България поддържа стабилни 3–4%, но без големи скокове. Разликата се дължи на по-голямото отваряне на Румъния към ЕС пазари. Ключовото тук е потребителското поведение - страната е огромна, с много население и през последните години политиците там решиха да заложат именно на ръст през потребление. Бяха раздадени огромни пари в заплати, пенсии, социални системи, така че хората да започнат да харчат и да връщат обратно в икономиката. И явно това проработи поне за малко, ако гледаме данните за икономическия ръст и заплатите.

♦ През 2024 година средната работна заплата в Румъния е около 1800 евро бруто, а минималната пенсия около 260 евро. Средната работна заплата у нас е по-ниска, с пенсиите се движим общо взето наравно. Трябва да имаме предвид, че данъците в Румъния обаче са малко по-високи, но генерално техният стандарт на живот е по-висок - поне що се отнася до средната класа, достигнала до 72% от средния стандарт на живот на ЕС.

♦ Харченето на държавата обаче става през дългове и дефицити. Днес Букурещ е в процедура по свръхдефицит от ЕК и се бори с тежка финансова криза, причинена именно от тези харчове. Дефицитът е около 7-8% от БВП, държавният дълг надхвърли 50% от БВП, а инфлацията около 5%. И МВФ, и ЕК, и Световната банка препоръчват вдигане на данъци, замразяване на заплати и пенсии и рестрикции, за да се нормализира положението.

Редактор: Цветина Петрова