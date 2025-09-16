Президентът на САЩ Доналд Тръмп вероятно ще се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски следващата седмица. Това заяви държавният секретар Марко Рубио.

По думите му американският държавен глава все още се надява да посредничи за сключването на мирно споразумение с участието на руския лидер Владимир Путин.

Тръмп: Ще има среща между Путин и Зеленски

„Тръмп е провел многократни разговори с Путин и срещи със Зеленски, а такава вероятно отново следващата седмица в Ню Йорк, където лидерите се събират за Общото събрание на ООН“, каза Рубио.

Американският президент многократно е заплашвал със санкции срещу Русия, ако Путин не направи компромис. Но той не е предприел никакви действия, дори и след като Русия засили атаките си, което разочарова Украйна.

„Тръмп ще продължи да се опитва. Ако мирът е възможен, ще иска да го постигне. В даден момент президентът може да стигне до заключението, че това не е възможно. Все още не е стигнал дотам, но може да стигне“, обясни държавният секретар.

Рубио отбеляза, че Тръмп е уникален с това, че може да разговаря както с Путин, така и със Зеленски и европейците.

„Ако по някакъв начин той се оттегли от това или наложи санкции на Русия, тогава няма да остане никой в света, който да може да посредничи за края на войната“, заяви той.

