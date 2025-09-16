Германският външен министър Йохан Вадефул призова Вашингтон "най-накрая" да въведе допълнителни санкции срещу Москва след неотдавнашното навлизане на руски дронове в полското въздушно пространство, предаде ДПА.

"Всеки, който ясно заема позиция на страната на свободата, а никоя страна не го прави по-убедително от Съединените американски щати, трябва да действа сега", заяви Вадефул в Берлин, на среща с шведската външна министърка Мария Малмер Стенергард.

Йохан Вадефул отбеляза, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп от месеци казва, че ще въведе нови санкции срещу Русия, и призова Вашингтон "най-накрая да го направи".

Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции срещу Русия

"Знаем, че над 90 сенатори са решени да го направят. И се чудя защо това не се случва", каза германският министър.

Американският сенатор републиканец Линдзи Греъм заяви, че Сенатът е подготвил законопроект за мащабни санкции, включително високи мита за страни, които купуват руски петрол, газ и други енергийни ресурси. Според Греъм плановете се ползват с широка двупартийна подкрепа от над 80 сенатори.

Вадефул също подчерта, че се надява друг пакет от санкции на ЕС срещу Русия, който в момента се подготвя, да бъде одобрен бързо.

Редактор: Емил Йорданов