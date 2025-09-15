Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, но Европа трябва да действа по начин, който е съизмерим с този на Съединените щати, предаде "Ройтерс".

„Европа купува петрол от Русия. Не искам да купуват петрол“, заяви Тръмп пред репортери в неделя вечер. „А санкциите, които налагат, не са достатъчно строги. Аз съм готов да наложа санкции, но те ще трябва да засилят своите санкции, за да бъдат съизмерими с моите“, добави американският президент.

Редактор: Станимира Шикова