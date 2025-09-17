Стотици членове на най-голямата опозиционна партия в Турция бяха арестувани в продължаваща почти година съдебна атака, която ще достигне критична точка на 24 октомври, когато съдът решава дали да анулира последния конгрес на партията и да свали лидера ѝ.

Предстоящото решение на съда в Анкара дали да обяви за невалиден конгресът на Републиканската народна партия (РНП) от 2023 г. заради предполагаеми процедурни нарушения може да промени партията, да разтърси финансовите пазари и дори да повлияе на времето на провеждане на следващите общи избори, насрочени за 2028 г., пише в свой анализ агенция "Ройтерс".

Какво се случва с РНП?

Конкретното дело е част от мащабни едногодишни съдебни преследвания срещу партията заради обвинения в корупция, които според РНП са политически мотивирани и целят дестабилизиране на партията на основателя на секуларизма в съвременна Турция Мустафа Кемал Ататюрк.

Снимка: БГНЕС

Правителството твърди, че съдебната система е независима и отрича политическите мотиви за разследванията. В същото време президентът Реджеп Ердоган думите "корумпирана мрежа, наподобяваща октопод, чиито пипала се простират в цяла Турция и в чужбина“.

В рамките на разследванията Турция е задържала за година над 500 души, включително 16 кметове на Истанбул и други общини, управлявани от PНП, отчита „Ройтерс”.

Републиканската народна партия отрича всички обвинения в корупция и ги нарича опит за елиминиране на демократична алтернатива за турците, обвинение, което правителството отхвърля.

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, основният политически съперник на Ердоган, е във фокуса на вниманието. Арестът му през март по обвинения в корупция доведе до най-големите протести в Турция от повече от десетилетие и рязък срив на лирата.

Снимка: БГНЕС

Сега цялостната структура на РНП е в светлината на прожекторите. Ръководителят на партията в Истанбул беше отстранен от поста си по-рано този месец, след като съдът заяви, че гласовете на делегатите на конгреса през октомври 2023 г. са били повлияни от подкупи.

Съдът назначи бившия заместник-председател на партията Гюрсел Текин за временен местен ръководител. След това РНП изключи Текин от партията и отказа да се срещне с него, давайки представа какво може да последва след решението на 24 октомври.

Какво следва в краткосрочен план?

Гражданският съд в Анкара може да предприеме подобни стъпки по отношение на общия конгрес на РНП от ноември 2023 г. в отговор на предполагаемо купуване на гласове и процедурни нарушения.

На този конгрес настоящият лидер на РНП Йозгюр Йозел замени Кемал Кълъчдароглу, който беше победен от Ердоган на президентските избори по-рано същата година и който загуби доверието на много поддръжници на РНП.

Съдът може да анулира общия конгрес и да назначи държавни прокуристи или Кълъчдароглу да управляват партията временно преди евентуално насрочване на нов конгрес.

Той може също така да прекрати делото или да отложи всяко решение за по-нататъшно преразглеждане, за да се изчака резултатът от наказателното дело, което е насрочено за 4 ноември. РНП планира извънреден конгрес за 21 септември като правна гаранция преди очакваното решение в понеделник.

Какви ще бъдат последствията?

Близо година след началото на съдебната атака, РНП е наравно с управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на Ердоган в анкетите, запазвайки силата, която показа на местните избори през 2024 г., когато нанесе на ПСР тежък електорален удар.

Снимка: БГНЕС

Президентските избори ще трябва да се проведат по-рано от 2028 г., ако Ердоган иска да се кандидатира отново, като той ще се нуждае от значителна парламентарна подкрепа, за да осъществи това.

Какви са прецедентите в миналото?

След трите преврата между 1960 и 1980 г. толкова високопоставени политически лидери не са били отстранявани от длъжност въз основа на все още непубликувани доказателства, които адвокатите на заподозрените отхвърлят като изфабрикувани.

През 2013 г. Турция арестува хиляди граждани заради антиправителствените протести в парка Гези. Последната съдебна акция, макар и с по-малък мащаб, отиде по-далеч, като насочи вниманието си към евентуално бъдещо правителство, което се радва на високи резултати в социологическите проучвания.

Основната прокюрдска партия в Турция, третата по големина в парламента, също се сблъска с продължителни репресии през последното десетилетие, като хиляди нейни членове бяха арестувани, а десетки кметове бяха отстранени от постовете им.

