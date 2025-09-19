Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (19.09.2025 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (19.09.2025 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (19.09.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (19.09.2025 - сутрешна) 19 септември 2025 06:22 Прогноза за времето (18.09.2025 - обедна емисия) Прогноза за времето (18.09.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (17.09.2025 - обедна емисия) Ветрове, валежи и захлаждане в сряда: Ще се върне ли лятото след студения фронт Прогноза за времето (17.09.2025 - сутрешна) Студен фронт сваля температурите Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК Редактор: Ина Григорова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Комисията по бюджет и финанси се среща с мисията на МВФ КНСБ ще представи данни за цените от малката потребителска кошница за август Трето съдебно заседание за смъртта на Сияна Ваксината срещу варицела – какво трябва да знаем? Социолог: Напрежението в парламента отблъсква хората от политиката Пожар в района на УМБАЛ “Света Анна” в София (ВИДЕО+СНИМКА) "Челюсти": Да се забранят ли социалните мрежи за подрастващите? Пожар избухна в старозагорското село Дълбоки Свилен Трифонов: Водопроводите ни са като "швейцарско сирене", губим стотици литри в секунда Военното министерство организира лятна почивка за деца, пострадали от войната в Украйна Сериозно оръжие или водно пистолетче: Девалвира ли инструментът "вот на недоверие" Протест на "Възраждане" с искане за оставка в деня на вота на недоверие Държавният резерв предостави 13 176 литра вода на община Брезник Напрежение между институциите: Кой трябва да избира ръководители на службите „Пресечна точка”: Защо се стигна до напрежението пред парламента преди гласуването на вота на недоверие Петият вот на недоверие не успя На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС „Топлофикация” с позиция относно ремонта, който ще остави столичния квартал „Дружба 2” без топла вода и парно Фермери ще могат да се възползват от 2 млн. лева компенсации заради шарка по овцете Пожар в мол във Варна, евакуират хората Агенцията за закрила на детето представи приложение, с което децата да могат да подават сигнали за насилие Климатолог: Тази година бяха счупени много неприятни рекорди Приеха на първо четене промени в Закона за НСО Постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана ГДБОП разби група за разпространение на наркотици в Плевен Започна разследване за причиняване на телесна повреда на кмета на Огняново Прогноза за времето (18.09.2025 - обедна емисия) Окончателно: Осъдиха Столична община до 1 година да премести трамваите от локалното на бул. „Скобелев” Делото за мярката на Благомир Коцев е преразпределено на нов състав на съда Никола Барбутов остава в ареста, Петър Рафаилов ще бъде пуснат под парична гаранция Социолог: Рейтингът от напрежението между политиците ще се измери най-добре, когато има избори Комуникацията и управлението на страната: Какво послание оставя политическото говорене Сблъсък на гледни точки: Трябва ли да се замрази минималната работна заплата Обвиниха мъж за блудство с 12-годишно дете в Кюстендил Асоциацията на прокурорите подкрепи съдиите, направили си отвод по делото за Благомир Коцев Конституционно ли е парламентът да избира шеф на ДАНС Годна ли е за пиене водата в Плевен: РЗИ обяви резултатите от изследването Жената, намерена мъртва във Варна, е била убита Община Севлиево на строг воден режим – недостигът е 40% Георги Лозанов за спора между Пеевски и Василев: Словесна агресия, която излезе извън политическото, плашещо е Полицай, охранявал протеста пред парламента, е починал След блокадата на ПП: Делян Пеевски и Асен Василев в остър спор пред парламента (ВИДЕО) Край на купешкото грозде за ракия: Държавата предлага лимит от 30 литра на домакинство Вотът на недоверие: Каква подкрепа ще съберат от опозицията за вота на недоверие и стабилно ли е правителството Младежи потрошиха автомобил в Пловдив и се снимаха с него Агресия в Бургас: Охранител рани с брадва инфлуенсър, търсил сметка за вдигната от паяк кола Обвиненият хотелиер от кмета на Огняново за побой: Не съм го бил. Той изпитва злоба, защото не съм му дал пари за събора В знак на подкрепа към Коцев и Барбутов: ПП блокира входовете на служебния паркинг на НС ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА