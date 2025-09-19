Американски конгресмени от Демократическата партия обявиха, че планират да внесат законопроект за защита на свободата на словото. Причината е, че според тях президентът Доналд Тръмп се опитва да цензурира опонентите си, особено след убийството на Чарли Кърк.

Смъртта на Кърк – десен активист, който беше застрелян по време на публично събитие в Юта миналата седмица, е „национална трагедия, която трябваше да бъде възможност за президента Тръмп да обедини страната“, заяви сенатор Крис Мърфи на пресконференция във Вашингтон.

„Но Тръмп и неговите подчинени избират да експлоатират тази трагедия, за да унищожат политическата опозиция на Доналд Тръмп“, каза Мърфи, давайки за пример нощното шоу на Джими Кимъл.

След свалянето на шоуто на Джими Кимъл: Мнозина го определят като посегателство върху свободата на словото

Шоуто на Кимъл беше прекратено за неопределено време от Ей Би Си, след като той обвини движението на Тръмп „Make America Great Again“ (Направи Америка отново велика), че се опитва да експлоатира смъртта на Кърк за политически цели.

„Това е цензура. Това е държавен контрол над словото. Това не е Америка“, подчерта Мърфи.

"Планираният закон създава специфична защита за онези, които са обект на преследване по политически причини и въвежда реални последствия за държавните служители, когато използват властта на правителството, за да преследват словото, което е защитено от Първата поправка“, обясни той.

Тръмп заговори за отнемане на лицензи на телевизиите, които го критикуват

Сенаторът Алекс Падила изброи различни скорошни събития като повод за безпокойство.

„Генерален прокурор, който се зарича да преследва американци за това, което само тя счита за реч на омраза. Президент, който заплашва репортер с преследване за това, че е задал въпрос по този повод. И Доналд Тръмп, който лично съди „Ню Йорк Таймс“ и „Уолстрийт Джърнъл“ за публикуване на статии, които не му харесват“, заяви Падила.

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер каза, че „една от най-големите отличителни черти на нашата страна е свободата на словото“, обвинявайки администрацията на Тръмп, че се опитва да я унищожи.

„Те не искат хората да говорят, когато не им харесва това, което казват“, отбеляза Шумер и предупреди: „Това е пътят към автокрацията“.

Редактор: Ивайла Митева